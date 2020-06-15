الحركة النقابية العمالية المصرية في مائة عام - حسن الشامي

2020/06/15 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_الشامي عرفت مصر العمل منذ فجر التاريخ..



وفى عهد الفراعنة تنوعت مجالاته إلى زراعية وصناعية.



فكان هناك وجود عمالي سواء في مجال الزراعة التي تقدمت كثيرا في هذه العهود.عرفت مصر نظام الطوائف في القرن العاشر الميلادي في العصور الوسطى التي ظهرت على اثر ظهور علاقات وظروف عمل جديد في المجتمع.وكان ميلاد الحركة النقابية المصرية الحديثة - كما يجمع المؤرخون - من خلال الإضراب الذي نظمه عمال السجاير عام 189 ......





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