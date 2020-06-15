معاون محافظ البصرة: قرار الكاظمي بحق رواتب المضحين من الشهداء والسياسيين مرفوض

2020/06/15 | 00:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن معاون محافظ البصرة معين الحسن، الى ان قرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بحق رواتب المضحين من الشهداء والسياسيين مرفوض.وقال الحسن في حديث لقناة “العهد” ان “الحكومة جاءت على حساب جثث الشهداء والمضحين من أبناء الشعب وعليها ان تقدم اعتذار من ذوي الشهداء والسياسيين بسبب قطع رواتبهم”.وبين ان “صفحات البعث الاجرامي على مواقع […]

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