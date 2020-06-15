درجال يبحث السفير الايراني تفعيل التعاون الشبابي والرياضي المشترك

2020/06/15 | 00:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداستقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال في مكتبه، اليوم الاحد، سفير جمهورية ايران الاسلامية في بغداد ايريج مسجدي لبحث افاق التعاون المشترك في المجالين الشبابي الرياضي بين البلدين الجارين . واستعرض الوزير، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي، تلتقه "كلكامش برس"، "عمل الشركة المنفذة (بلندبايه)، لملعبي الزوراء والتاجيات ، التي تنفذهما لحساب الوزارة مع الجانب الايراني، وتوقف العمل بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم اجمع"، مشيرا الى ان "التواصل مع الشركة المنفذة تم قبل اسبوعين وكانت المحادثات ايجابية بخصوص عودة العمل لملعب الزوراء واكماله نهاية العام الجاري، مع تعهدنا بمخاطبة وزير الصحة لاجل اجراء الترتيبات الطبية اللازمة لدخول العاملين المختصين في المشروع، وبخصوص ملعب التاجيات، كما إن الضائقة المالية اثرت بصورة واخرى، على العمل لكن على الرغم من ذلك ستتم المباشرة به وفق الممكن".وثمن الوزير درجال "الدعوة المقدمة له لزيارة الجمهورية الاسلامية من قبل وزير الشباب الايراني، وابلغ السفير الايراني عن دعوة مماثلة من العراق لوزير الشباب الايراني لزيارة بغداد". واضاف ان "ايران تتميز في عدد من الالعاب الرياضية الفردية والجماعية وفي جانب الانشطة الشبابية ومن الممكن ان تعم الفائدة لشباب البلدين من خلال التعاون المشترك وتفعيل الاتفاقيات التي تخدمهما ، مثمنا حرص الجمهورية الاسلامية على ادامة روح التعاون واستضافة الفرق العراقية واقامة الفعاليات المشتركة التي ستشهد تطورا بالتاكيد بعد جائحة كورونا". وكان السفير الايراني ايريج مسجدي قد استعرض "جملة من الجوانب الخدمية والتعاون المشترك بين البلدين في المجالين الرياضي والشبابي وتبادل الزيارات والخبرات عقب زوال خطر كورونا، كما وجه دعوة رسمية لوزير الشباب والرياضة عدنان درجال لزيارة ايران مقدمة من وزير الشباب والرياضة الايراني".

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