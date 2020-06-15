العقابي: اعلام الحشد الشعبي أولى أهمية كبيرة للحرب النفسية

2020/06/15 | 00:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير اعلام الحشد الشعبي مهند العقابي، الاحد، أن إعلام الحشد أولى أهمية كبيرة للحرب النفسية خلال الأيام الأولى لسيطرة “داعش” الإرهابي على مدينة الموصل.وقال العقابي في حوار متلفز ، إن “اعلام الحشد الشعبي أولى خلال الأيام الأولى للمعارك أهمية كبيرة للحرب النفسية واسسنا قسما في المديرية لهذا الغرض”، مشيرا إلى أنه “تم إيلاء

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