2020/06/15 | 00:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نشب حريق في مخيم للنازحين الإيزيديين شرقي محافظة دهوك.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الحريق نشب في في مخيم اسيان، والتهم ثلاث خيم للنازحيين الايزيدين، وخلف اضراراً مادياً كبيراً بممتلكات القاطنين في المخيم.

ومخيم اسيان يقع في قضاء شيخان شرق مدينة دهوك ويقطنوها نازحون ايزيديون منذ نحو ٦ سنوات، عقب اجتياح تنظيم داعش مناطقهم في محافظة نينوى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق في مخيم للنازحين الإيزيديين في دهوك) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريق في مخيم للنازحين الإيزيديين في دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).