حملات تحر ميدانية عن الوباء وسط تصاعد القلق من معدلات الإصابة اليومية

2020/06/15 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حملات تحر ميداني عن الوباء وسط تصاعد القلق من معدلات الإصابة اليومية بغداد – عبد اللطيف الموسوي المحافظات – مراسلو (الزمان ) تواصل ملاكات وزارة الصحة واليئة حملات التحري عن فايروس كورونا في الاحياء السكنية التي تشهد اكتظاظا بالحركة ، فيما سجلت الوزارة امس اصابة 1259 بالفايروس في عموم المحافظات ، وشفاء 606 حالة.ووفاة […]

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