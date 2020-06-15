2020/06/15 | 00:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح عضو اللجنة التنسيقية لاعتصامات المثنى قاسم هندي، بان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اصدر قرار قطع الرواتب بناءا على ما يصدر من صفات الفيس بوك.وقال هندي في حديث لقناة “ألعهد” اليوم الاثنين، ان “قرار الكاظمي بقطع رواتب الشهداء والسياسيين غير مدروس” مبينا ان “قطع رواتب الشهداء والسياسيين بحجة الازمة المالية غير صحيح”.واوضح هندي “هناك دوافع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هندي لـ”العهد”: الكاظمي اصدر قرار قطع الرواتب بناءا على ما يصدر من صفات الفيس بوك) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هندي لـ”العهد”: الكاظمي اصدر قرار قطع الرواتب بناءا على ما يصدر من صفات الفيس بوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).