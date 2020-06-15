مناطق في كربلاء تعاني من شحة المياه

2020/06/15 | 00:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..كشف نائب محافظ كربلاء الثاني علي الميالي ، مساء الاحد ، إن “مناطق كثيرة متفرقة من المحافظة تعاني من شحة المياه ، بسبب توقف عدد من المشاريع الخدمية.وقال الميالي في تصريح لــــ ( المستقلة ) بحثنا ” مع مدير ماء كربلاء محمد فاضل النصراوي أسباب […]

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