وزارة العمل تصدر توضيحا حول مقطع يظهر اكتظاظ احدى دوائرها بمئات المراجعين

2020/06/15 | 00:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصردت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، توضيحا بشأن مقطع مصور تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، يبين اكتظاظ المراجعين في قسم الحماية الاجتماعية في الرصافة.

وبررت الوزارة في بيان، الزخم الحاصل والذي قدر بأكثر من خمسمئة مراجع، بعدد من الأسباب، من بينها تراكم عدد المراجعين بسبب طول فترة حظر التجوال الصحي الخاص بجائحة كورونا، والتعليمات التي تقضي بضرورة ان يكون دوام الموظفين لديها بنسبة خمسة وعشرين بالمئة من الكادر، وضيق بناية القسم، إضافة الى شمول غالبية المراجعين بإصدار البطاقة الذكية.

وأشارت الوزارة الى اعفاء رئيس القسم من مهامه، وتوجيه عقوبة انضباطية لسوء تصرفه، مضيفة انها وفي الوقت الذي تتفهم فيه ظروف المواطنين والوضع الحالي، فإنها تدعوهم الى التعاون مع موظفيها، بغية سرعة انجاز معاملاتهم.

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