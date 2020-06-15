مع استمرار تراجع عدد الضحايا.. فرنسا تسجل 9 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد

2020/06/15 | 00:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت فرنسا، تسجيل 24 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، في انخفاض كبير لمعدل المتوفين بالمرض على أساس يومي.وذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية أن حصيلة الوفيات بالفيروس في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 9 حالات، مقارنة مع 24 يوم السبت، ليبلغ عدد الضحايا الإجمالي حتى الآن 29407 حالات.وتشهد فرنسا […]

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