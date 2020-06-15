2020/06/15 | 01:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلنا: هروب عوائل نازحة من جبل سنجار باتجاه جنوب الجبل إلى ناحية سنوني خوفا من القصف التركي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسلنا: هروب عوائل نازحة من جبل سنجار باتجاه جنوب الجبل إلى ناحية سنوني خوفا من القصف التركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).