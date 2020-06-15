2020/06/15 | 01:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةأقدم شاب مصري على الانتحار بإطلاق النار على نفسه، بعدما رفض أشقاؤه مساعدته في إتمام زواجه بمنطقة العمرانية في محافظة الجيزة.وتلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة بلاغا يفيد بمصرع أحد الأشخاص، نتيجة إصابته بطلق ناري.وكشفت التحريات، أن الضحية يبلغ من العمر 30 عاما وبعد رفض أشقائه مساعدته في الزواج استخدم بندقية وأطلق النار على نفسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.وحُرر محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، للوقوف على ملابسات الحادث.يذكر أن معدلات الجريمة زادت في مصر بشكل عام، بسبب تردي العامل الاقتصادي، والخلافات الأسرية والعائلية، بحسب الخبراء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاب مصري ينتحر بسبب أشقائه) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاب مصري ينتحر بسبب أشقائه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).