العراق:إبلاغ مبعوث أمير الكويت الرغبة بحل جميع الملفات بعيدا عن الماضي

2020/06/15 | 01:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي،‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬أن‭ ‬لدى‭ ‬العراق‭ ‬والكويت‭ ‬فرصة‭ ‬تاريخية‭ ‬لتطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية،‭ ‬ومعالجة‭ ‬ملف‭ ‬الحدود‭ ‬ بالطريقة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬التحرر‭ ‬من‭ ‬مخاوف‭ ‬الماضي،‭ ‬ووفق‭ ‬مبدأ‭ ‬حسن‭ ‬النية‭.‬فيما‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬العراق‭ ‬المتعسر‭ ‬ماليا‭ ‬يدفع‭ ‬بقية‭ ‬التعويضات‭ ‬جراء‭ ‬غزو‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬للكويت‭ ‬والبالغة‭ ‬مليارين‭ ‬ونصف‭ […]

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