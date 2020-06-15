الانفلات والإفلات بعنوان اللامركزية

2020/06/15 | 01:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ما‭ ‬دام‭ ‬انّ‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬دستورياً‭ ‬هو‭ ‬فيدرالي،‭ ‬وواقعياً‭ ‬معطل‭ ‬هذا‭ ‬الحكم‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التعاطي‭ ‬الفيدرالي‭ ‬مع‭ ‬الجميع،‭ ‬وقصر‭ ‬هذا‭ ‬الامتياز‭ ‬حصراً‭ ‬للاقليم‭ ‬الكردي‭ ‬،‭ ‬فإنّ‭ ‬هناك‭ ‬جانباً‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الاهمية‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬اعادة‭ ‬تفعيله‭ ‬على‭ ‬وفق‭ ‬ضوابط‭ ‬جديدة‭ ‬،‭ ‬وهو‭ ‬مفهوم‭ ‬الحكم‭ ‬اللامركزي‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬عليه‭ ‬الوضع‭ ‬السياسي‭ ‬والحكومي‭ ‬في‭ […]

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