مباحثات‭ ‬مرتقبة‭ ‬بين‭ ‬بغداد واقليم‭ ‬كردستان‭ ‬حول‭ ‬المنافذ‭ ‬الحدودية

2020/06/15 | 01:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارزاني‭ ‬يبحث‭ ‬مع‭ ‬السفير‭ ‬البريطاني‭ ‬ملفات‭ ‬ساخنة بغداد‭ – ‬اربيل ‭ – ‬الزمان‭ ‬ قال‭ ‬وزير‭ ‬التخطيط‭ ‬العراقي،‭ ‬خالد‭ ‬بتال،‭ ‬الأحد،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الأيام‭ ‬المقبلة‭ ‬ستشهد‭ ‬حوارا‭ ‬مع‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬شمالي‭ ‬البلاد‭ ‬بشأن‭ ‬توحيد‭ ‬آليات‭ ‬العمل‭ ‬بالمنافذ‭ ‬الحدودية‮»‬‭.‬ويعد‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬من‭ ‬اخطر‭ ‬الملفات‭ ‬العالقة‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬واربيل ‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬ملفي‭ ‬النفط‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬المناطق‭ ‬المتنازع‭ […]

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