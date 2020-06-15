2020/06/15 | 01:21 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بارزاني يبحث مع السفير البريطاني ملفات ساخنة بغداد – اربيل – الزمان قال وزير التخطيط العراقي، خالد بتال، الأحد، إن «الأيام المقبلة ستشهد حوارا مع إقليم كردستان شمالي البلاد بشأن توحيد آليات العمل بالمنافذ الحدودية».
ويعد هذا الملف من اخطر الملفات العالقة بين بغداد واربيل الى جانب ملفي النفط و ما يسمى المناطق المتنازع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مباحثات مرتقبة بين بغداد واقليم كردستان حول المنافذ الحدودية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ويعد هذا الملف من اخطر الملفات العالقة بين بغداد واربيل الى جانب ملفي النفط و ما يسمى المناطق المتنازع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مباحثات مرتقبة بين بغداد واقليم كردستان حول المنافذ الحدودية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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