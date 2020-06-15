الناشطة “سارة حجازي” في رسالتها الأخيرة: «إلى العالم كنت قاسياً إلى حد عظيم»

2020/06/15 | 01:24 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت تقارير صحفية ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بـ «انتحار» الناشطة المصرية “#سارة_حجازي” المدافعة عن حقوق المثليين، في #كندا حيث مكان إقامتها منذ عام ونصف.واعتقلت سارة عام 2017 بتهمة رفع علم قوس قزح في…

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