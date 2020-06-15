-خريف الكرز- الرواية التي منعت في بعض الدول. ج (24) - احمد جمعة

2020/06/15 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة تنفس هواء مدينة المحرق عبر نافذة السيارة المفتوحة وهي تقطع الطريق عابرةً الجسر باتجاه جنوب المدينة، ترك خلفه الاحتقان الذي فاضت به روحه المَفْجوعة تجاه والده، كان انفعاله منذ المساء الفائت قد دفعه للتصرف بغريزة طَمَرت مشاعره الْمَكبوتة، بدا في حالة من النكران لِلنازِلَة التي ألمت به، لم يستشعر حتى حزن الآخرين، ولم يَغص في أعماق مشاعرهم بعد ليلة من وصوله، تركهم وغادر الدار في صبيحة اليوم التالي لوص ......





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