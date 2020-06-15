نداء النفاق الوطني لحركة التوحيد والإصلاح. - سعيد الكحل

2020/06/15 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل أصدرت حركة التوحيد والإصلاح ، الحركة الدعوية الأم لحزب العدالة والتنمية الذي هو ذراعها السياسية لتنفيذ إستراتيجيتها الرامية إلى أسلمة المجتمع والدولة والقوانين ، بتاريخ 8 يونيو 2020 ، نداء إلى عموم الشعب المغربي وقواه السياسية والمدنية لمواجهة آثار جائحة كورونا.



وتريد الحركة من وراء ندائها نفض الغبار عنها وإيهام المواطنين بأنها منخرطة في جهود مكافحة آثار الجائحة ، خصوصا بعدما فضح الوباء تجار الدي ......





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