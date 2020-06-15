الأممية الرابعة، 9 يونيو 2020: التضامن مع التمرد المناهض للعنصرية، ترجمة عن الفرنسية، فريق الترجمة بجريدة المناضل-ة الموقوفة - المناضل-ة

2020/06/15 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المناضل-ة إن نطاق الحركة العالمية الاحتجاجية إثر مقتل العامل الأسود جورج فلويد على يد شرطة مينيا بوليس وحجمها أمر غير مسبوق.



إنها انتفاضة ضخمة وجديدة ضد العنصرية وعنف الشرطة.



وتتميز هذه التعبئة بالحضور الكبير جدا للشباب متعدد الأعراق في حركة مخترقة للأجيال.



كما كانت، في كثير من الحالات، أولى عمليات التعبئة في البلدان الخارجة من الحجر وتَمَكُّنٍ من فرض وجودها في الشوارع.تستمر الاحتجاجات اليومية منذ أ ......





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