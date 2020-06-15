الناطق باسم تجمع الانتفاضة الشعبانية: قضية قطع الرواتب سياسية مرتبطة بالمملكة الصهيوامريكية

2020/06/15 | 01:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الناطق باسم تجمع الانتفاضة الشعبانية يعقوب الاوسي، ان قضية قطع الرواتب قضية سياسية مرتبطة بالمملكة الصهيوامريكية.وقال الالوسي في حديث لقناة “العهد” اليوم الاثنين، ان “رواتب الشهداء والمضحين والسياسيين جاءت بقرار من البرلمان فلا يحق للكاظمي قطعها” مبينا “مؤسسة الشهداء وهيئة التقاعد هي من شوهت سمعة المضحين من اهالي رفحاء”.واضاف “لماذا لم تقطع رواتب ضحايا […]

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