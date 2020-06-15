قصف تركي مكثف يستهدف اكثر من عشر مناطق بإقليم كوردستان ونينوى

2020/06/15 | 01:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفذ الطيران الحربي التركي بعد منتصف ليل الاحد/ الاثنين، قصفا جويا مكثفا استهدف مناطق تواجد حزب العمال داخلاراضي إقليم كوردستان ومحافظة نينوى، ضمن عملية عسكرية اطلقتها انقرة.

وابلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز، أن الطيران الحربي التركي استهدف مواقع لحزب العمال في كل من؛ سنجار، مخمور، الزاب، قنديل، خواكورك، برادوست، جبلي كاره ومتين، زيني ورتي ومناطق بالكايتي.

كما ابلغ مصدر امني اخر وكالة شفق نيوز، ان عشرات الصواريخ استهدفت مواقع عسكرية لحزب العمال الكوردستاني ضمن محيط مخيماللاجئين الكورد الاتراك في قضاء مخمور جنوب شرقي الموصل.

وسبق ان اعلنت وزارة الدفاع التركية، اطلاق عملية ”المخلب-النسر“ تستهدف من اسمتهم بالإرهابيين في العراق.

وعادة تطلق تركيا وصف ارهابيين على حزب العمال الكوردستاني، الذي يتخذ من مناطق جبلية في إقليم كوردستان، بالإضافة إلى قضاءسنجار في نينوى مواقع له.

وتنفذ القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الكورد الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا، قائلة إنذلك يأتي ردا على هجمات شنها أو خطط لها عناصر "حزب العمال الكوردستاني“، الذي تحاربه تركيا على مدار أكثر من 3 عقود داخلالبلاد وخارجها.

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