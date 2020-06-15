رئيس وزراء تونس يعلن الانتصار على جائحة فيروس كورونا

2020/06/15 | 01:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء التونسي، إلياس الفخفاخ، أن بلاده حققت انتصارا في المعركة ضد جائحة فيروس كورونا المستجد.وقال الفخفاخ، في مقابلة لإذاعة “موزاييك إف إم” وقناة “التاسعة”، إن على التونسيين “الافتخار والاعتزاز بأن بلادهم انتصرت على أزمة جائحة فيروس كورونا”، وذلك بفضل تظافر جهود جميع الأطراف طيلة الفترة الماضية.وأضاف الفخفاخ :”خرجنا من هذه الأزمة […]

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