تركيا تعلن إطلاق عملية عسكرية في العراق

2020/06/15 | 01:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم الأحد، إطلاق عملية "المخلب-النسر" العسكرية شمال العراق ضد تنظيم "حزب العمال الكردستاني".وقالت الوزارة، في تغريدة مقتضبة نشرتها على حسابها في موقع "تويتر": " انطلاق عملية المخلب-النسر.



وطائراتنا تدمر جحور الإرهابيين فوق رؤوسهم".

وفي غضون ذلك أفاد مراسلنا في سوريا بأن القوات التركية شنت ضربات جوية على جبال سنجار طالت مخيم مخمور للاجئين الأكراد، مشيرا إلى أن دوي الانفجارات جراء الغارات سمع بوضوح من مدينة القامشلي السورية على الحدود بين البلدين.



كما طالت الغارات التركية جبال قنديل.

وتنفذ القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات شنها أو خطط لها عناصر "حزب العمال الكردستاني"، الذي تحاربه تركيا على مدار أكثر من 3 عقود داخل البلاد وخارجها.

ويخوض "حزب العمال الكردستاني" تمردا على الدولة التركية منذ 1984، وتصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.



وفي الصراع الدائر، قتل أكثر من 40 ألف شخص.

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