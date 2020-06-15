راموس يحقق رقما قياسيا في مسيرته مع ريال مدريد

2020/06/15 | 02:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح قائد ريال مدريد وقلب دفاعه النابض، سيرخيو راموس، اللاعب الأكثر تهديفا بمركزه في تاريخ الدوري الإسباني لكرة القدم، مناصفة مع الهولندي رونالد كومان نجم برشلونة السابق.وأحرز راموس الهدف الثاني لريال مدريد أمام ضيفه إيبار (3-1)، في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جمعتهما امس الأحد، في الجولة 28 من الليغا.ورفع […]

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