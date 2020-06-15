ملك المغرب يخضع لجراحة ناجحة في القلب

2020/06/15 | 03:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط-عبدالحق بن رحمون أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس عملية جراحية في القلب “كللت بالنجاح”، بحسب فريقه الطبي في بيان ليل الأحد الإثنين.وقال البيان الذي اوردته وكالة الأنباء المغربية الرسمية إن العملية أجريت الأحد في مصحة القصر الملكي بالرباط من أجل “إزالة اضطراب” على مستوى “الإيقاع الأديني للقلب”، بعد تسجيل “عودة ظهور هذا الاضطراب […]

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