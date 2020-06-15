2020/06/15 | 03:51 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، الأحد، ضبط مركبة صغيرة لنقل البضائع مجهزة بمنصات لإطلاق صواريخ "كاتيوشا" شمالي العاصمة بغداد....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. ضبط مركبة لنقل منصات لإطلاق صواريخ +صورة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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