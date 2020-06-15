نائب عراقي: العراق سيد نفسه ولن يقبل بأي تواجد اميركي على أراضيه

2020/06/15 | 06:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، الاحد، ان العراق لن يكون الا سيد نفسه ولن يقبل بأي وجود اميركي على اراضيه....

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