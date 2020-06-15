2020/06/15 | 06:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرح وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار سبباً مباشراً قال انه يمنع العراق من استيراد الغاز من دولة إقليمية أخرى غير ايران فيما تحدث عن سبب يمنع الدول...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط العراقي يوضح سبب إستيراد الغاز من إيران ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط العراقي يوضح سبب إستيراد الغاز من إيران ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).