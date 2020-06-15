2020/06/15 | 06:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث الرئيس العراقي برهم صالح مع الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني العراقي، حل الخلافات العالقة بين الحكومة الاتحادية ومنطقة كردستان العراق....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يبحث مع بافل طالباني الملفات العالقة مع منطقة كردستان) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يبحث مع بافل طالباني الملفات العالقة مع منطقة كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).