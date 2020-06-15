الرئاسات الثلاث العراقية تجتمع مع قادة الكتل لبحث الحوار مع واشنطن

2020/06/15 | 07:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس الجيهة التركمانية في العراق، النائب ارشد الصالحي عن عقد اجتماع بين قادة الاحزاب والرئاسات الثلاث لبحث الحوار الامريكي مع العراق....

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