2020/06/15 | 07:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب مجلس النواب العراقي في محافظة نينوى إصابة أول عضو في البرلمان العراقي بفيروس كورونا المستجد....

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