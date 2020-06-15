العراق يعلن انه سيصدر 2.8 مليون برميل ويوجه طلباً لكوردستان

2020/06/15 | 07:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال وزير النفط العراقي المعين حديثا إحسان عبد الجبار اسماعيل الأحد إن العراق سيصدر 2.8 مليون برميل يوميا من النفط في المتوسط في يونيو حزيران.

وتابع إسماعيل في مقابلة مع قناة الشرقية أن من صالح العراق الالتزام باتفاق أوبك+ لخفض الانتاج.

وأضاف أيضا أن وزارته طلبت من السلطات إقليم كوردستان تصدير 370 ألف برميل يومياً كحد أقصى ابتداءً من يونيو حزيران لمساعدة العراق في الالتزام بحصة أوبك+.

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