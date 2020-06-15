2020/06/15 | 07:56 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عون يدعو إلى اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع في لبنان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/15 | 07:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عون يدعو إلى اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع في لبنان) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عون يدعو إلى اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع في لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).