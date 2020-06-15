2020/06/15 | 07:56 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحالف نيابي ستراتيجي لمساندة الاصلاح الشامل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/15 | 07:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف نيابي ستراتيجي لمساندة الاصلاح الشامل) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف نيابي ستراتيجي لمساندة الاصلاح الشامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).