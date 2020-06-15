محمد السادس خضع لجراحة في القلب “كللت بالنجاح”

2020/06/15 | 08:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى العاهل المغربي، الملك محمد السادس عملية جراحية في القلب “كللت بالنجاح”، بحسب ما أفاد فريقه الطبي في بيان ليل الأحد الإثنين.وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية إن العملية أجريت الأحد في مصحة القصر الملكي بالرباط من أجل “إزالة اضطراب” على مستوى “الإيقاع الأديني للقلب”، بعد تسجيل “عودة ظهور هذا الاضطراب من جديد”.[…]

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