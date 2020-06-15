لا نستطيع أن نتنفس -أعرفكِ 3- - لمى محمد

2020/06/15 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لمى_محمد لم أكن أتخيل أنني و بأي شكل من الأشكال سأخجل من هذا الانتماء لأنه و بشكل ما يصنفني مع هؤلاء القحاب:-من يدَّعون الدين و يزرعون الكره و الحقد...-من فروا بأطفالهم من البلد و أشعلوا الحرب فيه...-من غطوا العينين عند رؤية السبايا..



التكفير..



الطائفية ثم ادّعوا المظلومية..



و ناشدوا الغرب لمساندة قسم من الشعب...-من يفسّر الكتاب على هواه، و يشذّ قتلاً في خلق الله..



هؤلاء هم الشواذ الحقيقيون ......





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