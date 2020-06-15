قراءة في مقترحات الاتحاد الاشتراكي بخصوص قانون المالية التعديلي: استشراف، إبداع، تميز، مسؤولية، واقعية... - محمد إنفي

2020/06/15 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_إنفي عبر تاريخه الحافل، تميز الاتحاد الاشتراكي بمواقفه ومبادراته المتعددة الأبعاد.



لا أحتاج إلى استعراض أهم هذه المبادرات والمواقف (وهي، على كل حال، ليست قليلة) التي تميز بها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سواء في الماضي (وكم منها احتاج إلى سنوات عدة كي يدرك الناس، وبالأخص الاتحاديات والاتحاديون منهم، صوابها وأهميتها) أو في الحاضر، والتي لا زالت تتفاعل في الساحة السياسية والإعلامية، إن سلبا أو إيجابا ......





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