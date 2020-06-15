الأمم المتحدة: مقتل جنديين مصريين من قوة حفظ السلام في شمال مالي

2020/06/15 | 08:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل عنصران من قوة الأمم المتحدة في مالي بايدي مسلحين “مجهولين” في شمال غرب البلد الواقع في غرب إفريقيا والذي يشهد هجمات جهادية متكررة، كما أعلنت الأمم المتحدة الأحد.وذكر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في بيان أنّ الجنديين مصريان.وكان موكب للقوة “متوقفا” عندما تعرض للهجوم “قرب بلدة تاركينت شمال شرق غاو”، أكبر […]

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