2020/06/15 | 08:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف وزير النفط احسان عبدالجبار، الاثنين، عن تخطيطه لالغاء جولات التراخيص وتشغيل الحقول النفطية من قبل الشركات العالمية، مبينا ان العراق نجح باستلام وتشغيل اكبر الحقول النفطية من اكبر شركة عالمية وهي شركة شل.وقال عبد الجبار في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، ان “ العراق في الشهر الماضي حقق ملياري دولار من بيع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يخطط لالغاء جولات التراخيص باكملها ويتسلم “مجنون” من اكبر شركة عالمية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يخطط لالغاء جولات التراخيص باكملها ويتسلم “مجنون” من اكبر شركة عالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).