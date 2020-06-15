2020/06/15 | 08:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، فجر الإثنين، أن طائرات تركية استهدفت مواقع حزب العمال شمالي العراقي، في إطار عملية ”المخلب-النسر“، التي تركزت في مناطق بإقليم كوردستان ونينوى.

ولم يصدر أي تعليق من السلطات العراقية على العملية العسكرية التركية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "استفزازات المنظمة الإرهابية ومحاولاتها شن هجمات ضد مخافرنا وقواعدنا العسكرية الحدودية زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة، مما يهدد أمن شعبنا وحدودنا".

وأضافت أن "العملية الجوية تتواصل في سنجار وقرجيك وقنديل والزاب وأفشين باسيان وهاكورك التي يتخذها الإرهابيون قاعدة لهم شمالي العراق".

وأوضحت الوزارة أن "العملية من أجل ضمان أمن شعبنا وحدودنا، عبر تحييد منظمة (بي كا كا) والعناصر الإرهابية الأخرى، في إطار حق الدفاع عن النفس النابع من القانون الدولي“.

وابلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز، أن الطيران الحربي التركي استهدف مواقع لحزب العمال في كل من؛ سنجار، مخمور، الزاب، قنديل، خواكورك، برادوست، جبلي كاره ومتين، زيني ورتي ومناطق بالكايتي.

كما ابلغ مصدر امني اخر وكالة شفق نيوز، ان عشرات الصواريخ استهدفت مواقع عسكرية لحزب العمال الكوردستاني ضمن محيط مخيماللاجئين الكورد الاتراك في قضاء مخمور جنوب شرقي الموصل.

وعادة تطلق تركيا وصف ارهابيين على حزب العمال الكوردستاني، الذي يتخذ من مناطق جبلية في إقليم كوردستان، بالإضافة إلى قضاء سنجار في نينوى مواقع له

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تكشف تفاصيل و"سبب" عمليتها العسكرية في العراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تكشف تفاصيل و"سبب" عمليتها العسكرية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).