فاتورة مستشفى بمليون دولار لمتعافٍ من كورونا

2020/06/15 | 08:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعافى مريض أميركي من فيروس كورونا بعد إقامته لنحو شهرين في المستشفى، لكنه تلقى مفاجأة قاسية كادت أن تقتله، رغم أنه اعترف بأنه كان حسن الحظ بشكل كبير.ووفقا لما نقلته صحيفة “سياتل تايمز” فقد بوغت مايكل فلور، الذي يعيش في ولاية واشنطن، أقصى شمال غربي البلاد، حين تلقى فاتورة تكلفة علاجه بالمستشفى التي جاءت […]

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