اعتقال رجل حزب الله في أميركا اللاتينية

2020/06/15 | 08:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت سلطات الرأس الأخضر رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب، المرتبط بحزب الله ويواجه تهما أميركية بغسيل أموال، إضافة إلى اتهامات بأعمال منافية للقانون في فنزويلا، وفقما ذكرت محاميته في ميامي.ولا تملك الرأس الأخضر اتفاقية لتبادل المطلوبين مع الولايات المتحدة، فيما أكدت ماري دومينغيز، محامية صعب لـ”فرانس برس” اعتقاله من دون إعطاء تفاصيل أخرى.[…]

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