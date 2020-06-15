وزير النفط: حكومة عبدالمهدي حافظت على ثروة البلاد بموافقتها على اتفاق “أوبك”

2020/06/15 | 08:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اشاد وزير النفط احسان عبدالجبار، الاثنين، بموقف وزير النفط السابق ثامر الغضبان بموافقته على اتفاق تخفيض انتاج العراق النفطي مقابل رفع الاسعار”اوبك بلس”، مبينا ان الغضبان كان مجبرا على المحافظة على ثروة العراق من الضياع.وقال عبد الجبار في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “ العراق وافق مجبرا على تخفيض انتاجه النفطي […]

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