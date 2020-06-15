انفصال ( إيمي سمير غانم) بعد زواج 5 سنوات

2020/06/15 | 08:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت تقارير الجمعة أنباء تفيد انفصال الفنانة المصرية إيمي سمير غانم عن الفنان حسن الرداد.وأشارت التقارير إلى أن الخلافات دبّت بين الزوجين وتصاعدت حتى انتهت بالطلاق.‏ ونفى الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم هذه الشائعة، معلقا عليها عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: “الصحافة الصفراء لا تنتهي، للأسف في بعض المواقع لا […]

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