2020/06/15 | 08:43 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تداولت تقارير الجمعة أنباء تفيد انفصال الفنانة المصرية إيمي سمير غانم عن الفنان حسن الرداد.
وأشارت التقارير إلى أن الخلافات دبّت بين الزوجين وتصاعدت حتى انتهت بالطلاق. ونفى الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم هذه الشائعة، معلقا عليها عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: “الصحافة الصفراء لا تنتهي، للأسف في بعض المواقع لا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفصال ( إيمي سمير غانم) بعد زواج 5 سنوات) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأشارت التقارير إلى أن الخلافات دبّت بين الزوجين وتصاعدت حتى انتهت بالطلاق. ونفى الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم هذه الشائعة، معلقا عليها عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: “الصحافة الصفراء لا تنتهي، للأسف في بعض المواقع لا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفصال ( إيمي سمير غانم) بعد زواج 5 سنوات) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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