إصابة مسؤول في الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة بفيروس كورونا

2020/06/15 | 09:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

كشفت الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة ، عن إصابة مدير الدائرة الاعلامية في الهيأة يوسف فعل بفيروس كور...





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