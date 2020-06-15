نائب: حضور وفد كردي إلى بغداد ’’مضيعة للوقت’’ وستكون لنا وقفة ضد حكومة الإقليم

2020/06/15 | 09:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، الاثنين، أن حضور الوفد الكردي إلى بغداد بشأن حل ...





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