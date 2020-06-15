العراق يكتشف

2020/06/15 | 09:32 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنحي واشنطن باللائمة على فصائل موالية لإيران في شن تلك الهجمات

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