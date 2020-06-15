إصابة مدير اعلام اتحاد الكرة بفيروس كورونا

2020/06/15 | 09:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أصيب مدير اعلام الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، يوسف فعل بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.وقال عضو المكتب الإعلامي في الهيئة التطبيعية عماد الركابي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “مدير اعلام الهيئة التطبيعية يوسف فعل، اجرى الفحوصات الطبية بعد ظهور اعراض فيروس كورونا عليه”.وأضاف أن “نتائج الفحوصات اكدت إصابة فعل وزوجته بالفيروس […]

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