وزير الصحة يصدر ايعازا بشأن دعم جهود “الجيش الأبيض”

2020/06/15 | 09:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أوعزَ وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، الاثنين، الى دوائر الصحة في بغداد والمحافظات باتخاذ الاجراءات اللازمة لدعم ملاكات الوزارة من ابطال الجيش الابيض حفاظا على سلامتهم من الاصابة بفيروس كورونا.وقال وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، انه “تم الايعاز الى دوائر الصحة في بغداد والمحافظات باتخاذ الاجراءات اللازمة التي […]

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