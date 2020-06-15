2020/06/15 | 09:34 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ذكر نائب رئيس الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات، ناصر العيدان، أن جائحة فيروس كورونا المستجد أسفرت عن تعثر 8 آلاف مشروع.
وأفاد العيدان، في حديث صحفي بتعثر نحو 50% من المشاريع الصغيرة في الكويت، أي نحو 8 آلاف، مشيرا إلى أن ذلك قد يكلف الدولة 115 مليون دينار سنويا كرواتب في حالة إغلاقها.
وأوضح المسؤول الكويتي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعثر 8 آلاف مشروع في الكويت بسبب “كورونا”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأفاد العيدان، في حديث صحفي بتعثر نحو 50% من المشاريع الصغيرة في الكويت، أي نحو 8 آلاف، مشيرا إلى أن ذلك قد يكلف الدولة 115 مليون دينار سنويا كرواتب في حالة إغلاقها.
وأوضح المسؤول الكويتي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعثر 8 آلاف مشروع في الكويت بسبب “كورونا”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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