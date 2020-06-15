تعثر 8 آلاف مشروع في الكويت بسبب “كورونا”

2020/06/15 | 09:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر نائب رئيس الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات، ناصر العيدان، أن جائحة فيروس كورونا المستجد أسفرت عن تعثر 8 آلاف مشروع.وأفاد العيدان، في حديث صحفي بتعثر نحو 50% من المشاريع الصغيرة في الكويت، أي نحو 8 آلاف، مشيرا إلى أن ذلك قد يكلف الدولة 115 مليون دينار سنويا كرواتب في حالة إغلاقها.وأوضح المسؤول الكويتي […]

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